Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка після тривалих стосунків розлучилася з Михайлом Заливаком, часто радує фанатів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у сторіс забавні кадри, на яких представила свого нового кавалера.

На нових знімках, які показала Анна, її можна побачити у компанії кумедного малюка. Саме цього хлопця дівчина, котра розлучилася з коханим, назвала своїм новим кавалером.

На фотографії Богдан вмостилася з хлопцем на зручному диванчику і притискає його до себе. Перед камерою блогерка з'явилася у білій футболці, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та задумлива усмішка. "Мій новий кавалер", - підписала сторіс Аня.

У ще одній сторінці вона показала відео з малюком, де він виконує українську пісню "Ой у лузі червона калина". "Ще й пісні співає", – похвалила свого нового кавалера Богдан.

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