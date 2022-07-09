Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан, яка після тривалих стосунків розлучилася з Михайлом Заливаком, часто радує фанатів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у сторіс забавні кадри, на яких представила свого нового кавалера.
На нових знімках, які показала Анна, її можна побачити у компанії кумедного малюка. Саме цього хлопця дівчина, котра розлучилася з коханим, назвала своїм новим кавалером.
На фотографії Богдан вмостилася з хлопцем на зручному диванчику і притискає його до себе. Перед камерою блогерка з'явилася у білій футболці, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж та задумлива усмішка. "Мій новий кавалер", - підписала сторіс Аня.
У ще одній сторінці вона показала відео з малюком, де він виконує українську пісню "Ой у лузі червона калина". "Ще й пісні співає", – похвалила свого нового кавалера Богдан.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Яма з "Танців зі зірками" здивував рідкісними кадрами зі своєю мамою: "І щоб колінки не хворіли"
Нацбанк попередив про важливі зміни: що буде інакше вже з 9 липня
Кароль у сукні з величезним метеликом полонила фатальним образом: "Твої гріхи"
"Неймовірний скандал": актриси "Дизель шоу" влаштували розбір польотів просто на сцені, відео
Нагадаємо, "Мені дуже хотілося б…": "Холостячка" Мішина повернулася в Україну і заговорила про любов, фото.
Як повідомляла Politeka, "Усвідомила, що…": Шоптенко з "Танців з зірками" повернулася до улюбленої справи та об'єднала українців.
Також Politeka писала, що "Я сильна…": Огневич у нескромній фотосесії вразила схожістю з Монікою Беллуччі.