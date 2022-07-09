Популярная украинская блогерша и победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая после длительных отношений рассталась с Михаилом Заливако, часто радует фанатов яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис забавные кадры, на которых представила своего нового кавалера.

На новых снимках, которые показала Анна, ее можно увидеть в компании забавного малыша. Именно этого паренька девушка, которая рассталась с возлюбленным, назвала своим новым кавалером.

На фотографии Богдан умостилась с пареньком на удобном диванчике и прижимает его к себе. Перед камерой блогерша появилась в белой футболке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивая улыбка. "Мой новый кавалер", - подписала сторис Аня.

В еще одной сторис она показала видео с малышом, где он исполняет украинскую песню "Ой у лузі червона калина". "Еще и песни поет", - похвалила своего нового кавалера Богдан.

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