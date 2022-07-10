Як повідомляє Politeka.net, співачка Настя Каменських зараз дає безліч інтерв'ю іноземним журналістам про те, як вона переживає за країну, підтримує українців тощо. Примітно, що сама Каменських втекла з країни в перший день вторгнення і з того часу вдома не з'являлася.

Також у Сторіс Каменських показала, як сумує за великими тусовками та концертами, де веселилася з командою дівчаток із підтанцівки. Не секрет, що виступати Каменських любила з розмахом, копіювала стилі іспанських виконавиць і всіляких вешталася фігурою в сукні.

Тепер же Каменських уникає уваги публіки, адже нерідко їй пишуть про нещирість в інтерв'ю: як зірка може знати про жахіття війни та говорити про панічні атаки, якщо сама жодного разу не прокинулась під звук повітряної тривоги.

"Як добре нам було" – пише Каменських.

Проте артистка усіляко показує, що підтримує українців.

"Україна Freedom Voices" charity concert in Praha. Неймовірний концерт – від початку до кінця. Неймовірна атмосфера завдяки такій підтримці та єднанню присутніх у залі українців.

І як би боляче нам з вами не було, продовжуємо говорити, співати про Україну та робити все можливе, щоб повернути їй мир та свободу» - розповіла Настя та поділилася враженнями після виступу.

Нагадаємо, що Каменських показала емоційний виступ на концерті для українців.

Як повідомляла Politeka, Каменських схвилювала зустріч із маленькими сиротами з Маріуполя.

Також Politeka писала, що Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.