Популярная украинская певица Настя Каменских, которая во время войны вместе с мужем Потапом переселилась за границу и активно гастролирует с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала кадры, как открывала футбольный матч за границей, где исполнила гимн Украины.
На фотографиях можно увидеть, что Настя вышла на поле в сдержанном образе с патриотическими элементами. На ней черный костюм с белой футболкой, на которой сине-желтый принт, а на ногах белоснежные кроссы. Пышные кудри красотки распущены, а на лице легкий макияж и нарисованный на щеках флаг Украины.
В подписи к публикации Каменских написала: "Имела честь открыть вчерашний "Match for peace", исполнив гимн Украины. Благодарна каждому игроку, всем, кто смотрел игру и поддерживал Украину. И всем, кто во время матча присоединился к благотворительному сбору на приобретение рентген-аппаратов С-арки в украинские больницы для лечения пострадавших в результате действий рф. Сбор продолжается. И для всех, кто хочет его поддержать – добавляю ссылку в сторону".
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