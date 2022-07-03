Настя рассказала о последнем концерте, где ее смогли впечатлить.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая во время войны вместе с мужем Потапом и родственниками сбежала из Украины, продолжает рассказывать о помощи нуждающимся. Артистка всячески показывает, что поддерживает украинцев.

«"Украина Freedom Voices" charity concert in Praha. Невероятный концерт – от начала до конца. Невероятная атмосфера благодаря такой поддержке и единению присутствующих в зале украинцев.

И как бы больно нам с вами ни было, продолжаем говорить, петь об Украине и делать все возможное, чтобы вернуть ей мир и свободу» - рассказала Настя и поделилась впечатлениями после выступления.

Также Настя поделилась новой подборкой кадров.

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Больно тому, столько всего выпало на долю этих деток. Они уже потеряли дороже всего – своих родителей. И увидели самое страшное – войну. Забравшая их дом и заставившая переехать в другую страну» - написала Каменских.

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