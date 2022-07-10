Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских сейчас дает множество интервью иностранным журналистам о том, как она переживает за страну, поддерживает украинцев и тд. Примечательно, что сама Каменских сбежала из страны в первый же день вторжения и с тех пор дома не появлялась.

Также в Сторис Каменских показала, как скучает по крупным тусовкам и концертам, где веселилась с командой девочек из подтанцовки. Не секрет, что выступать Каменских любила с размахом, копировала стили испанских исполнительниц и всяческих васталась фигурой в нарядях с сеточкой.

Теперь же Каменских избегает внимания публики, ведь нередко ей пишут о неискренности в интервью: как звезда может знать об ужасах войны и говорить о паничных атаках, если сама ни разу не просыплась под звук воздушной тревоги.

"Как хорошо нам было" - пишет Каменских.

Однако артистка всячески показывает, что поддерживает украинцев.

«"Украина Freedom Voices" charity concert in Praha. Невероятный концерт – от начала до конца. Невероятная атмосфера благодаря такой поддержке и единению присутствующих в зале украинцев.

И как бы больно нам с вами ни было, продолжаем говорить, петь об Украине и делать все возможное, чтобы вернуть ей мир и свободу» - рассказала Настя и поделилась впечатлениями после выступления.

Напомним, что Каменских показала эмоциональное выступление на концерте для украинцев.

Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.

Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.