Как сообщает Politeka.net, певица Настя Каменских сейчас дает множество интервью иностранным журналистам о том, как она переживает за страну, поддерживает украинцев и тд. Примечательно, что сама Каменских сбежала из страны в первый же день вторжения и с тех пор дома не появлялась.
Также в Сторис Каменских показала, как скучает по крупным тусовкам и концертам, где веселилась с командой девочек из подтанцовки. Не секрет, что выступать Каменских любила с размахом, копировала стили испанских исполнительниц и всяческих васталась фигурой в нарядях с сеточкой.
Теперь же Каменских избегает внимания публики, ведь нередко ей пишут о неискренности в интервью: как звезда может знать об ужасах войны и говорить о паничных атаках, если сама ни разу не просыплась под звук воздушной тревоги.
"Как хорошо нам было" - пишет Каменских.
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Однако артистка всячески показывает, что поддерживает украинцев.
«"Украина Freedom Voices" charity concert in Praha. Невероятный концерт – от начала до конца. Невероятная атмосфера благодаря такой поддержке и единению присутствующих в зале украинцев.
И как бы больно нам с вами ни было, продолжаем говорить, петь об Украине и делать все возможное, чтобы вернуть ей мир и свободу» - рассказала Настя и поделилась впечатлениями после выступления.
Напомним, что Каменских показала эмоциональное выступление на концерте для украинцев.
Как сообщала Politeka, Каменских взволновала встречей с маленькими сиротами из Мариуполя.
Также Politeka писала, что Каменских в патриотическом наряде спела гимн Украины на целый стадион.