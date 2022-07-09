Солістка KAZKA Олександра Зарицька показала себе та розповіла, чому одягла великі окуляри, що прикривають очі.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка. Наразі артистка активно гастролює світом, даючи благодійні концерти на підтримку України. Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Сашко вирішила розповісти про свої пригоди. На кадрах зірка знімала себе та зверталася до українців.

"Доброго дня, шановні панове. Група KAZKA знову виїжджає на благодійний концерт. Ми летимо сьогодні до Ізраїлю, до Тель-Авіва. Вже зараз у Кракові, 24 години їхали автобусом, наша улюблена справа. Не хочу показувати своє обличчя, тому що таке Але побачимося з вами 11-го липня на концерті "Доброго вечора, ми з України" і потім далі", - сказала Саша.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.

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