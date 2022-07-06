Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны много гастролировала за границей в поддержку Украины, поделилась в Instagram кадрами с первого концерта для украинских военных. Как оказалось, выступала Саша не одна, а с другими украинскими звездами – Златой Огневич и актерами студии "Квартал 95".

По словам Зарицкой, это первое ее выступление для украинских защитников. Состоялось оно в Николаеве и Одессе. При этом Александре посчастливилось лично познакомится с крашем украинских женщин главой Николаевской ОВА Виталием Кимом. Певица даже сфотографировалась с чиновником на память.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Друзья, немного новостей из нашего культурного фронта. Уж могу об этом рассказать. На днях впервые пела для наших военных, смелых ребят, которые держат оборону в Одессе и Николаеве. Хочу сказать, что наши герои ВСУ просто лучшие, и, если я вместе с группой могу поддержать их таким образом, я буду петь для них еще и еще. Наш с вами покой и мирная жизнь в их руках".

Напомним, "Боже мой, просто…": Могилевская довела украинцев до слез своим выступлением, появилось видео.

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