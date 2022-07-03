Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм исполнительница поделилась соответствующими снимками.
Зарицкая приехала в село Ягодное Черниговской области вместе с добровольческим строительным батальоном «Добробат», который помогает украинцам ремонтировать дома, пострадавшие из-за войны.
Певица рассказала, что за время поездки своими глазами видела чудовищные результаты прихода «русского мира» в Украину.
«Здесь разрушены многие дома и многие жизни. Жители села пережили ужасные дни оккупации, около месяца 300 человек с детьми находились в подвале без солнца и свежего воздуха. Своими глазами видела надписи на стенах: фамилию, год рождения, дату смерти. Видела детские рисунки на сером бетоне. Каждая история болезненна, но еще раз доказывает, какие у нас сильные и несгибаемые люди», - заявила Зарицкая.
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Она поделилась кадрами, на которых позировала вместе с волонтерами и жителями села.
Артистка рассказала, что несмотря на все увиденное не жалеет о своей поездке.
«Была рада поддержать волонтеров и жителей села своими песнями и объятиями. Когда мы вместе пели, чувствовали единство и силу, а это сейчас самое главное для нашей победы!», - написала Зарицкая.
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