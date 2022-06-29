Как сообщает Politeka.net, украинская певица, солитка группы KAZKA Александра Зарицкая и телеведущий Владимир Остапчук побывали в поселке Ягодное Черниговской области. Там российские оккупанты устроили в подвале настоящую тюрьму, где содержали и пытали людей. Этот подвал стал настоящим местом, где разрушились судьбы многих украинцев.



Они вместе своими глазами увидели место, где россияне издевались над людьми, находившимися в оккупации.

Этот поселок в Черниговской области, где российские военные обустроили тюрьму, застенку. Они держали в маленьком подвале около 400 человек. Без света, тепла, свежего воздуха, в страшной духоте, на каменном полу. Так продолжалось 27 дней.

Александра Зарицкая показала, что на стенах остались детские рисунки и отметки, которые ставили пленные украинцы когда кто-то из них умирал своей смертью или же нет. Отмечали каждый день в плену.

"Друзья тут я просто не могла больше говорить, у меня отобрало способность разговаривать... Много людей умерло здесь от отсутствия кислорода... там очень тяжело находится. Бедные люди. Я не могла остановить слезы, как же это все страшно", - призналась Александра Зарицкая.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая поразила результатами своего хобби.

Как сообщала Politeka, Зарицкая восхитила роскошным этно-образом в воздушном платье-вышиванке.

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