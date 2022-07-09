Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица. Сейчас артистка активно гастролирует по миру, давая благотворительные концерты в поддержку Украины. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Саша решила рассказать о своих приключениях. На кадрах звезда снимала себя и обращалась к украинцам.

"Добрый день, уважаемые господа. Группа KAZKA снова выезжает на благотворительный концерт. Мы летим сегодня в Израиль, в Тель-Авив. Уже сейчас в Кракове, 24 часа ехали на автобусе, наше любимое дело. Не хочу показывать свое лицо, потому что такое. Но увидимся с вами 11-го июля на концерте "Добрый вечер, мы из Украины" и потом далее", - сказала Саша.

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