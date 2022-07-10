Популярна українська телеведуча та засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна виїхала з дітьми за кордон. За словами ведучої, це довелося зробити через постійну тривожність дітей і вона не хотіла, щоб вони страждали ще більше через часті повітряні тривоги.

Зараз вона практично не бачиться з чоловіком, тому що він залишився вдома, а сама зайнята роботою. Також рідко Єфросиніна тепер показує своїх дітей. Цього разу в Інстаграм як виняток вона показала, як син їй допомагає по дому.

«Взагалі, килимок – це не все! Бачить, скільки нам із Наною доводиться займатися господарством ці місяці, отак і проявився. Думала щось накоїв. Ні, каже: «Щоб тебе порадувати!» – розповідає Єфросиніна.

Також Марія поділилася кадрами із виступу на заході, де розповідала гостям про ситуацію в Україні.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла: "Моменти, коли я дійсно почуваюся живою, виглядають так: мене чують люди, які живуть далеко від війни в Україні. Ці моменти дають мені усвідомлення, що світ складається не лише з політики – його справді створюють люди" .

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