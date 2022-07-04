Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса театру та кіно. Зірка прославилася завдяки ролі Женьки Ковальової у популярному телесеріалі "Свати". Після початку війни Ганна зізналася, що лише двоє російських колег за проектом підтримали Україну. Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграмі, де цього разу поділилася кадрами тренування.
"Поки що весь світ спить)))", - написала Кошмал.
На кадрах Ганна була в коротенькому топі та шортиках. Зірка на прискореному перемотуванні робила безліч вправ у спальні.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Пів ресторану наплювало в каву": пропагандист поскаржився на ставлення до росіян у Європі
Успішний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, в Нацгвардії повідомили перші деталі: "Наразі треба..."
В окупованому Мелітополі повністю знищено базу окупантів, було аж 30 вибухів: з'явилися кадри
Штрафи до 15 тис гривень: на українців обрушаться нові заборони, що зміниться з 11 липня
"Повернення до основ", - написала у другому сторіс Кошмал.
Після цього актриса показала свого сина із фотоапаратом. Хлопчик стояв і пильно дивився на екрані приладу.
"А це мій найкращий з найкращих фотограф", - похвалила сина Ганна.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" засвітила нову татушку у себе на руці, несподівані кадри
А ще Politeka повідомляла, що Женька зі "Сватів" зізналася, чи підтримує зв'язок із російськими колегами.
Також Politeka писала, що Каменських, Кухар, Онуфрійчук та інші зірки здивували ефектними образами