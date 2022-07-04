Акторка Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової, показала, як тренується у спальні.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса театру та кіно. Зірка прославилася завдяки ролі Женьки Ковальової у популярному телесеріалі "Свати". Після початку війни Ганна зізналася, що лише двоє російських колег за проектом підтримали Україну. Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграмі, де цього разу поділилася кадрами тренування.

"Поки що весь світ спить)))", - написала Кошмал.

На кадрах Ганна була в коротенькому топі та шортиках. Зірка на прискореному перемотуванні робила безліч вправ у спальні.

"Повернення до основ", - написала у другому сторіс Кошмал.

Після цього актриса показала свого сина із фотоапаратом. Хлопчик стояв і пильно дивився на екрані приладу.

"А це мій найкращий з найкращих фотограф", - похвалила сина Ганна.

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А ще Politeka повідомляла, що Женька зі "Сватів" зізналася, чи підтримує зв'язок із російськими колегами.

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