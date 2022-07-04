Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни поїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала на своїй сторінці ефектне фото, а у підписі до нього повідомила, що захворіла.

На новій фотографії Слава зняла себе у дзеркало ліфта з максимально пафосним виглядом. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній темні штани, короткий чорний топ та біла сорочка, вільно зав'язана на животі. На плечі та через груди у співачки важать дві схожі сумки. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на очах модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Камінська написала: "Захворіла". А шанувальник одразу почали коментувати фото, бажаючи зірці якнайшвидшого одужання: "Одужання тобі", "Коли жінка красива, так вона в будь-якій ситуації красива", "Одужуйте", "Одужуй, крихітко", "Слава, швидшого одужання", "Одужуй І приїжджай, у нас тут ніхто не хворіє", "Скорішого одужання", "Мила і красива Слава, одужуйте, не хворійте", "На море пора", "Бажаю тобі якнайшвидшого одужання!".

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