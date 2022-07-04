Популярна українська балерина та багаторічна суддя шоу "Танці зі зірками" Катерина Кухар, яка зараз багато гастролює за кордоном, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі чарівне відео, на якому постала у незвичайному образі.

Як видно, у короткому відео щаслива Катя робить легкий рух, ніби танцює і весело посміхається. Перед камерою зіркова красуня з'явилася в розкішній рожевій сукні хитромудрого фасону, під яким немає білизни, тож балерина ледь не засвітилася зайве. Волосся Каті розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Кухар написала: "Ми платимо дуже високу ціну, щоб повернути собі минуле життя. І, мабуть, тільки у запеклого ворога ця "арифметика" має безглузду логіку… Так багато втрачати. ​​Заради життя. У якому ми були щасливі" . Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове відео на сторінці артистки, засинаючи її компліментами.

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