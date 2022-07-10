Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина выехала с детьми за границу. По словам ведущей, это пришлось сделать из-за постоянной тревожности детей и она не хотела, чтобы они страдали еще больше из-за частых воздушных тревог.

Сейчас она практически не видется с мужем, так как он остался дома, а она сама занята работой. Также редко Ефросинина теперь показывает своих детей. В этот раз в Инстаграм в виде исключения она показала, как сын ей помогает по дому.

«Вообще-то, коврик – это не все! Видит, сколько нам с Наной приходится заниматься хозяйством эти месяцы, вот так и проявился. Думала что-то натворил. Нет, говорит: «чтоб тебя порадовать!» - рассказывает Ефросинина.

Также Мария поделилась кадрами с выступления на мероприятии, где рассказывала гостям о ситуации в Украине.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала: "Моменты, когда я действительно чувствую себя живой, выглядят так: меня слышат люди, живущие далеко от войны в Украине. Эти моменты дают мне осознание, что мир состоит не только из политики – его действительно создают люди".

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