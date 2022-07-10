Українська актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала, що їй допомагає боротися зі стресом.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеонарізку своїх тренувань прямо в парку та похизувалася формою. Саліванчук займається разом з тренеркою та використовує мінімальну кількість спортивного інвентаря: лише килимок, пара гантель та скакалка.

"Друзі, зараз ми усі постійно перебуваємо у напрузі, негативі та стресі. Нам потрібно витягувати себе з цього стану. Активний спорт допоможе зняти блоки та зажими в тілі, звільнитись від болю та стресу, який ми отримуємо щодня, спостерігаючи за тим жахом, який відбувається в нашій країні", — пише актриса.

Саліванчук рекомендує шанувальникам самим собі допомогти в цей непростий час, та запевняє, що найкращі ліки від стресу та тривоги — це тренування.

"Оберіть активну діяльність, яка допоможе Вам звільнитись від напруги і переключитись. Наприклад, у мене це ранкова зарядка, біг, тренування, активна ходьба на свіжому повітрі. Це насправді працює. Не зволікайте, допоможіть собі. Адже ми повинні бути сильними і духом, і тілом!", — наголосила Ганна.

Шанувальники у коментарях підтримали Саліванчук своїми компліментами: "Файні дівчата🔥", "Найкращі❤️".

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