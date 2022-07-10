На офіційній сторінці "Квартал 95" розмістили перший випуск Байрактар Talks, гостем якого став радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Ми приготували вам сюрприз! У новому форматі Байрактар Talks обговорюватимемо важливі теми разом із нашими важливими гостями, першим з яких став Олексій Арестович. Приємного перегляду!", — сказано в підписі до відео.
Українці в коментарях висловили своє обурення і через підбір гостя і через зовнішній вигляд розповнілих Кошового та Пікалова:
"Дуже сумно, хлопці, коли побачив ваш бекстейдж, і ви далі між собою кац*пською, тобто Українською ви тільки на камеру"
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"Ніф Ніф, Нуф Нуф і Наф Наф";
"Важливі гості це Арестович??? Капець. У мене просто немає слів";
"Які бридкі пики";
"Більше не дивитимуся, це розчарування....😢".
Нагадаємо, дочка Олени Кравець із "Квартал 95" показала молодших братика та сестричку.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.