Зірки студії "Квартал 95" Євген Кошовий та Олександр Пікалов запустили новий формат шоу та одразу ж нарвалися на критику.

На офіційній сторінці "Квартал 95" розмістили перший випуск Байрактар Talks, гостем якого став радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Ми приготували вам сюрприз! У новому форматі Байрактар Talks обговорюватимемо важливі теми разом із нашими важливими гостями, першим з яких став Олексій Арестович. Приємного перегляду!", — сказано в підписі до відео.



Українці в коментарях висловили своє обурення і через підбір гостя і через зовнішній вигляд розповнілих Кошового та Пікалова:

"Дуже сумно, хлопці, коли побачив ваш бекстейдж, і ви далі між собою кац*пською, тобто Українською ви тільки на камеру"

"Ніф Ніф, Нуф Нуф і Наф Наф";

"Важливі гості це Арестович??? Капець. У мене просто немає слів";

"Які бридкі пики";

"Більше не дивитимуся, це розчарування....😢".

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