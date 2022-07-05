Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє синів, останнього з яких Саліванчук народила 2020 року. Ганна грає не лише у телекартинах, а й у театрі. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю та особистими кадрами.
А цього разу Ганна вирішила поговорити із фанами.
"Правда-брехня?", - написала Саліванчук.
"А ви колись на зйомках цілувалися з кимось, крім чоловіка?", - написала Ганна.
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Дружина продюсера "Квартал 95" у вузькому топі влаштувала пробіжку, вразивши ракурсом: кадри
"Правда", - відповіла Саліванчук.
Також зірка прикріпила кілька фото, де показала свої поцілунки. На кадрах можна побачити Олю Полякову та актрису Ірину Сопонару.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" у вузькому топіку влаштувала пробіжку, вразивши ракурсом.
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