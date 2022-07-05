Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. У пари є двоє синів, останнього з яких Саліванчук народила 2020 року. Ганна грає не лише у телекартинах, а й у театрі. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю та особистими кадрами.

А цього разу Ганна вирішила поговорити із фанами.

"Правда-брехня?", - написала Саліванчук.

"А ви колись на зйомках цілувалися з кимось, крім чоловіка?", - написала Ганна.

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"Правда", - відповіла Саліванчук.

Також зірка прикріпила кілька фото, де показала свої поцілунки. На кадрах можна побачити Олю Полякову та актрису Ірину Сопонару.

Оля Полякова

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" у вузькому топіку влаштувала пробіжку, вразивши ракурсом.

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