Старшій доньці гумориста та його дружини Ксенії на початку цього року виповнилося 14 років. Варвара росте артистичною, у своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" і "Розсміши коміка".
Раніше Варя разом з мамою та молодшою сестрою Серафимою перебували в селі Кранево в Болгарії, куди вони втекли від повномасштабного вторгнення рф, але, зараз приїхала до Києва та воззєдналася зі своїм хлопцем, ім'я якого не називає.
В сторіс на своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розмістила кумедне селфі з бойфрендом. Юна парочка прогулялювалася біля одного з ТРЦ.
Варя вийшла в маленькому чорному топі та штанях кольору хакі, а також зробила грайливі кіски. Довговолосий обранець Кошової вдягнув майку-алкоголічку та доповнив образ намистом і септумом.
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У себе в Instagram хлопець також розмістив кадри з прогулянки, на яких з гумором "поскаржився" на надокучливу увагу з боку Варі: "пристала до мене, як відв'язатися? допоможіть плз".
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