Старшій доньці гумориста та його дружини Ксенії на початку цього року виповнилося 14 років. Варвара росте артистичною, у своєму юному віці вона вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" і "Розсміши коміка".

Раніше Варя разом з мамою та молодшою сестрою Серафимою перебували в селі Кранево в Болгарії, куди вони втекли від повномасштабного вторгнення рф, але, зараз приїхала до Києва та воззєдналася зі своїм хлопцем, ім'я якого не називає.

В сторіс на своїй сторінці в Instagram Варвара Кошова розмістила кумедне селфі з бойфрендом. Юна парочка прогулялювалася біля одного з ТРЦ.

Варя вийшла в маленькому чорному топі та штанях кольору хакі, а також зробила грайливі кіски. Довговолосий обранець Кошової вдягнув майку-алкоголічку та доповнив образ намистом і септумом.

У себе в Instagram хлопець також розмістив кадри з прогулянки, на яких з гумором "поскаржився" на надокучливу увагу з боку Варі: "пристала до мене, як відв'язатися? допоможіть плз".

Нагадаємо, дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" підкорила новим образом.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Булітко з "Дизель шоу" вразила кадрами з місця трагедії.