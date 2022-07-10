На своей странице в Instagram артистка разместила видеонарезку своих тренировок прямо в парке и похвасталась формой. Саливанчук занимается вместе с тренером и использует минимальное количество спортивного инвентаря: только коврик, пара гантель и скакалка.
"Друзья, сейчас мы все постоянно находимся в напряжении, негативе и стрессе. Нам нужно вытаскивать себя из этого состояния. Активный спорт поможет снять блоки и зажимы в теле, освободиться от боли и стресса, который мы получаем каждый день, наблюдая за ужасом, который происходит в нашей стране", - пишет актриса.
Саливанчук рекомендует поклонникам самим себе помочь в это непростое время, и уверяет, что лучшее лекарство от стресса и тревоги - это тренировка.
"Выберите активную деятельность, которая поможет Вам освободиться от напряжения и переключиться. Например, у меня это утренняя зарядка, бег, тренировка, активная ходьба на свежем воздухе. Это действительно работает. Не медлите, помогите себе. Ведь мы должны быть сильными и духом, и телом!", - подчеркнула Анна.
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Поклонники в комментариях поддержали Саливанчук своими комплиментами: "Хорошие девушки🔥", "Лучшие❤️".
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
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