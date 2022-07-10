Популярна молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан активно веде свою сторінку в Instagram, де за нею стежать понад 34 тисячі шанувальників.
Цього разу 64-річна мама Дана Балана поділилася ефектним фото в яскраво-жовтому купальнику зі спідничкою, який підкреслив її струнку фігуру. Світлину, на якій вона позує на сходинках біля басейну та ефектно прогнулася в бік, Людмила розмістила як майбутнє нагадування про щасливий для неї липень 2022.
Шанувальники, серед яких і багато українців, у коментарях засипали артистку компліментами:
"Людмило, Ви дуже гарна, дуже добра та позитивна!";
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"Красуня та натхнення для всіх нас-дорослих дівчаток!";
"Яка ви красуня";
"ну яка Ви чудова! 💜";
"така сонячна та світла☀️ очей не відірвати!";
"Лялечка".
Нагадаємо, чоловік Людмили та батько Дана Балана є дипломатом. За свою кар'єру він був послом Республіки Молдова в Греції, Кіпрі та Ізраїлі. В даний час він займає посаду директора Служби інформації та безпеки Республіки Молдова.
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