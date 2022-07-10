Мама екс-тренера шоу "Голос країни" Дана Балана, якому приписували роман з Тіною Кароль, похизувалася фігурою в купальнику.

Популярна молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан активно веде свою сторінку в Instagram, де за нею стежать понад 34 тисячі шанувальників.

Цього разу 64-річна мама Дана Балана поділилася ефектним фото в яскраво-жовтому купальнику зі спідничкою, який підкреслив її струнку фігуру. Світлину, на якій вона позує на сходинках біля басейну та ефектно прогнулася в бік, Людмила розмістила як майбутнє нагадування про щасливий для неї липень 2022.

Шанувальники, серед яких і багато українців, у коментарях засипали артистку компліментами:

"Людмило, Ви дуже гарна, дуже добра та позитивна!";

"Красуня та натхнення для всіх нас-дорослих дівчаток!";

"Яка ви красуня";

"ну яка Ви чудова! 💜";

"така сонячна та світла☀️ очей не відірвати!";



"Лялечка".

Нагадаємо, чоловік Людмили та батько Дана Балана є дипломатом. За свою кар'єру він був послом Республіки Молдова в Греції, Кіпрі та Ізраїлі. В даний час він займає посаду директора Служби інформації та безпеки Республіки Молдова.

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