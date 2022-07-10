Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська – успішна українська актриса театру та кіно. Знаменитість розпочала кар'єру в далекому 83-му році і вже майже 40 років тішить своєю творчістю українцем і не збирається зупинятися. Ольга одружена з Віталієм Борисюком, з яким уже разом понад чверть століття. У пари є доросла дочка Ганна. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де цього разу поділилася фото із новим "Холостяком".

На фото Ольга стояла із Тарасом Цимбалюком. Пара посміхалася, доки Сумська зробила селфі.

"Кінофестиваль короткометражних фільмів!" - написала Ольга.

Варто зазначити, що Тарас нещодавно одружився, а після початку війни стало відомо, що встиг розлучитися з Тіною Антоненком. А потім в інтерв'ю зізнався, що був би не проти піти на проект "Холостяк" як головний герой.

Нагадаємо, Сумська розповіла про перші гастролі в Україні з 24 лютого, фото

А ще Politeka писала, що Сумська у білому вбранні похвалилася улюбленим заняттям з минулого

Також Politeka повідомляла, що 55-річна Сумська вперше після перерви повернулася на сцену, здивувавши виглядом