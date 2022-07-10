Мама экс-тренера шоу "Голос країни" Дана Балана, которому приписывали роман с Тиной Кароль, похвасталась фигурой в купальнике.

Популярная молдавская певица и телеведущая Людмила Балан активно ведет свою страницу в Instagram, где за ней следят более 34 тысяч поклонников.

В этот раз 64-летняя мама Дана Балана поделилась эффектным фото в ярко-желтом купальнике с юбочкой, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Фотографию, на которой она позирует на ступеньках у бассейна и эффектно прогнулась в сторону, Людмила разместила как будущее напоминание о счастливом для нее июле 2022 года.

Поклонники, среди которых и много украинцев, в комментариях засыпали артистку комплиментами:

"Людмила, Вы очень хорошая, очень добрая и положительная!";

"Красоточка и вдохновение для всех нас-взрослых девочек!";

"Какая вы красотка";

"ну какая Вы прекрасная! 💜";

"такая солнечная и светлая☀️ глаз не оторвать!";

"Куколка".

Напомним, муж Людмилы и отец Дана Балана является дипломатом. За свою карьеру он был послом Республики Молдова в Греции, Кипре и Израиле. В настоящее время он занимает должность директора Службы информации и безопасности Молдавии.

Напомним, заплаканная солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась трагическим известием из Харькова.

Как сообщала Politeka, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Также Politeka писала, что Ольга Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.