Популярная молдавская певица и телеведущая Людмила Балан активно ведет свою страницу в Instagram, где за ней следят более 34 тысяч поклонников.
В этот раз 64-летняя мама Дана Балана поделилась эффектным фото в ярко-желтом купальнике с юбочкой, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Фотографию, на которой она позирует на ступеньках у бассейна и эффектно прогнулась в сторону, Людмила разместила как будущее напоминание о счастливом для нее июле 2022 года.
Поклонники, среди которых и много украинцев, в комментариях засыпали артистку комплиментами:
"Людмила, Вы очень хорошая, очень добрая и положительная!";
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"Красоточка и вдохновение для всех нас-взрослых девочек!";
"Какая вы красотка";
"ну какая Вы прекрасная! 💜";
"такая солнечная и светлая☀️ глаз не оторвать!";
"Куколка".
Напомним, муж Людмилы и отец Дана Балана является дипломатом. За свою карьеру он был послом Республики Молдова в Греции, Кипре и Израиле. В настоящее время он занимает должность директора Службы информации и безопасности Молдавии.
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