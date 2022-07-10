Популярна українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, яка з початку повномасштабного вторгнення рф багато гастролювала за кордоном на підтримку України, повідомила на своїй сторінці в Instagram сумну новину.

29-річна артистка, яка народилася в Харкові, показала своє селфі з заплаканим обличчям та розповіла, що окупанти знищили її рідну школу.

"Мій ранок почався ось так. русня стерла з лиця землі моє дитинство, мою рідну школу. Я не можу в це повірити, але це правда. Це була неймовірна гімназія, де я знайшла перших справжніх друзів, перший раз заспівала на сцені актового залу, в стінах цієї школи я закохувалася, танцювала на дискотеках, плакала через погані оцінки. В цій школі були найсмачніші булочки з корицею від тьоті Тоні)))", — згадує Олександра Заріцька.

Тепер, за словами солістки гурту KAZKA, це все просто спогади, і її плани цього літа приїхати в гості в рідну школу не здійсняться.

Відзначимо, в ніч на 10 липня російська ракета зруйнувала школу в Слобідському районі Харкова, в якій навчалися 1580 дітей. Від вибуху постраждала жінка, яка охороняла заклад, але від шпиталізації вона відмовилась.

Нагадаємо, Олександра Заріцька з KAZKA познайомилася з крашем українських жінок Віталієм Кімом.

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