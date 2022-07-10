Популярна українська співачка Настя Каменських з перших днів вторгнення Росії втекла до Іспанії з чоловіком і забрала всю свою родину. При цьому Каменських заявляє про підтримку країни та громадян і каже, як сумує за домом.
Цього разу Каменських висловилася про те, чого їй не вистачає:
«І щастя, воно ж таке: просто бути вдома у вихідні та готувати вечерю для друзів, які ось-ось прийдуть у гості. Просто разом із компанією сидіти та снідати у Карпатах на день перед виступом. Жартувати, сміятися.
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Це коли липень безтурботний та теплий. Коли рідні та близькі поряд. Коли шалено багато планів, нескінченна кількість пригод, енергії та світла – не лише зовні, а й усередині. І я знаю, що темрява пропаде. І настане новий день. І ми знову щасливо посміхатимемося. І все погане буде позаду. А попереду – тільки добрий» - пише Каменських.
Раніше Каменських показала, як сумує за великими тусовками та концертами, де веселилася з командою дівчаток із підтанцівки. Не секрет, що виступати Каменських любила з розмахом, копіювала стилі іспанських виконавиць і всіляких вешталася фігурою в сукні.
Тепер же Каменських уникає уваги публіки, адже нерідко їй пишуть про нещирість в інтерв'ю: як зірка може знати про жахіття війни та говорити про панічні атаки, якщо сама жодного разу не прокинулась під звук повітряної тривоги.
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