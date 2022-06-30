Популярна українська співачка і переможниця "Євробачення" Джамала, яка з початку війни вивезла своїх дітей за кордон і стала активно гастролювати на підтримку України, поділилася у своєму Instagram кадрами із зустрічі з українськими дітьми.
Як виявилося, Джамала приїхала до Туреччини і в Анталії прийшла на зустріч з українськими дітьми, яких там прихистили. За словами артистки, в цій країні прихистили знаходяться 1600 вихованців інтернатів і дитячих будинків і про них там прекрасно піклуються.
"В Анталії побачилася з українськими дітьми, для допомоги яким буду співати ввечері. Зараз тут знаходяться 1600 вихованців інтернатів та дитячих будинків. Чесно, непроста емоційна зустріч. Неймовірно боляче від того, що вони вже бачили війну і змушені рятуватися в іншій країні. Але тут роблять все, щоб допомогти їм відчути себе вдома. Діти малюють, займаються з педагогами, грають... дуже цінно, що тут про них піклуються. Дякую за цей день всім моїм новим друзям і всім, хто їм допомагає", - розповіла Джамала.
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