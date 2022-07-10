Популярная украинская певица Настя Каменских с первых дней вторжения рф сбежала в Испанию с мужем и забрала всю свою семью. При этом Каменских заявляет о поддержке страны и граждан и говорит, как скучает по дому.

В этот раз Каменских высказалась о том, чего ей очень не хватает:

«И счастье, оно ж такое: просто быть дома на выходных и готовить ужин для друзей, которые вот-вот придут в гости. Просто вместе с компанией сидеть и завтракать в Карпатах в день перед выступлением. Шутить, смеяться.

Это когда июль беззаботный и теплый. Когда родные и близкие рядом. Когда безумно много планов, бесконечное количество приключений, энергии и света – не только внешне, но и внутри. И я знаю, тьма пропадет. И наступит новый день. И мы будем снова счастливо улыбаться. И все плохое будет позади. А впереди – только хорошее» - пишет Каменских.

Ранее Каменских показала, как скучает по крупным тусовкам и концертам, где веселилась с командой девочек из подтанцовки. Не секрет, что выступать Каменских любила с размахом, копировала стили испанских исполнительниц и всяческих васталась фигурой в нарядях с сеточкой.

Теперь же Каменских избегает внимания публики, ведь нередко ей пишут о неискренности в интервью: как звезда может знать об ужасах войны и говорить о паничных атаках, если сама ни разу не просыплась под звук воздушной тревоги.

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