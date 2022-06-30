Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка під час війни відвезла дітей за кордон, часто ділиться з фанатами новинами зі свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу Марія опублікувала фрагмент нового інтерв'ю з телезіркою Лесею Нікітюк, а в підписі до публікації розповіла, що її здивувало найбільше.

Як відомо, кілька років тому Леся вже була героїнею інтерв'ю Єфросиніної в ютуб-шоу "Экзамен на откровенность". Однак, за словами Маші, саме війна сильно зблизила їх з Лесею. У підписі до публікації Єфросиніна розповіла, що її найбільше здивувало в розмові з Нікітюк.

"І тоді, і зараз у мене викликало здивування, чому вона настільки приховує свої стани відчаю або смутку, адже ми всі живі люди? У неї на це було своє пояснення: "Розумієш, я створюю людям позитивний настрій, мені це приносить задоволення". Але зараз Леся нічого не ховає, відверто зізнається, що це повинен бути у неї рік абсолютного злету кар'єри, що багато плаче через історії людей, яким надала притулок. Та ще багато в чому визнається! Вона крута! Дійсно, крута! Я пишаюся нею", - написала Маша.

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