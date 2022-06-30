Популярний український виконавець Володимир Дантес, який нещодавно розлучився з дружиною Надею Дорофєєвою після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. з початку війни російськомовний Вова повністю перейшов на українську мову і тепер представив фанатам нову зворушливу пісню про кохання українською мовою.

У короткому ролику Володимир зняв на відео, як під гітару дуже миле і навіть ніжно виконує свою драматичну пісню. Виглядає він при цьому відповідно. У цьому романтичному Дантесі складного впізнати такого завзятого і трохи зухвалого артиста.

У підписі до публікації Володимир написав: "У нас ніхто не може забрати свободу, свободу і любов! У найтемніші часи не хочеться бути наодинці, є нереальне бажання бути з тим/тією, з ким ти будеш посміхатися, для кого жити. Так, багато сімей/пар зараз в різних містах, країнах. Але всі, як і я, чекають, коли можна зустріти їх з поїзда, щоб нарешті обійнятися. Цю пісню писав, Коли мені було дуже складно, але я продовжував вірити, що далі буде тільки краще. Так воно і вийшло.

Нагадаємо, "За ці 4 місяці моя дочка...": Гвоздьова з "Танців з зірками" зворушила кадрами зі своєю крихіткою.

Як повідомляла Politeka, "Сподіваюся, для когось будуть корисні": Дорофєєва після розлучення поділилася порадами по медитації.

Також Politeka писала, що "Спи спокійно, янголятко": Осадча довела до сліз історією загиблої 6-річної дівчинки з Очакова.