Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – успішна шеф-кухар з України, яка працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. Після початку війни Ольга зайнялася активно благодійними вечерями та пише книгу разом із Володимиром про українську кухню. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Ольга розповіла про проблему, яка з нею сталася.
"Поки що я працювала нон-стоп, обікрали машину", - написала зірка.
"Стежте за своїми речами в автомобілі. Не знаю як, розкрили, забрали все. Все те цінне, як би. Добре, що життя залишили", - розповіла засмучена Ольга.
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Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" вразила ніжностями з Ярославським.
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський із "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі .
Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.