Шеф-кухар Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла про трагедію, яка з нею сталася.

Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – успішна шеф-кухар з України, яка працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. Після початку війни Ольга зайнялася активно благодійними вечерями та пише книгу разом із Володимиром про українську кухню. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Ольга розповіла про проблему, яка з нею сталася.

"Поки що я працювала нон-стоп, обікрали машину", - написала зірка.

"Стежте за своїми речами в автомобілі. Не знаю як, розкрили, забрали все. Все те цінне, як би. Добре, що життя залишили", - розповіла засмучена Ольга.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" вразила ніжностями з Ярославським.

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський із "Майстер Шеф" разом засвітилися в Парижі .

Також Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто розповідала про зустріч з Ярославським.