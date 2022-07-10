Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная шеф-повар из Украины, которая работает в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. После начала войны Ольга занялась активно благотворительными ужинами и пишет книгу вместе с Владимиром об украинской кухне. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Ольга рассказала о проблеме, которая с ней произошла.
"Пока я работала нон-стоп, обокрали машину", - написала звезда.
"Следите за своими вещами в автомобиле. Не знаю как, вскрыли, забрали все. Все то ценное, как бы. Хорошо, что жизнь оставили", - рассказала расстроенная Ольга.
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