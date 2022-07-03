Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, который работает в Париже. Также Ольга Судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. После начала войны Ольга занялась написанием книг с Владимиром, а также проводит благотворительные ужины. Но многие украинцы подозревают, что пара не просто коллеги. И Мартыновская решила подогреть слухи, опубликовав новое фото, которое репостнул Ярославский себе в сторис.

"Скоро снова встретимся с Владимиром Ярославским в романтическом Париже. Но с важной миссией", - написала Ольга.

На фото можно увидеть Владимира, который сидел и смеялся, задрав голову. Ольга в этот момент целовала его лысину. Кадр получился очень трогательным а черно-белые цвета добавили ему изюминки.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, как маленькими шагами помогает ВСУ

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала, почему у нее уже опускаются руки

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" эмоционально высказалась после обстрелов Киева