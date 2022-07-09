Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар и судья "Мастер шеф", где работает вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. С Владимиром настолько тесно Ольга общается и делает разные проекты, что украинцы активно приписывают паре роман. И Мартыновская решила подлить масла в огонь, опубликовав трогательный кадр с Ярославским.

На фото Ольга целует лысину Владимира, который закрыл глаза от счастья.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Так они вместе?", "ооо,так вы вместе???...как классно,хотя у меня уже чуть раньше было подозрение, будьте счастливы", "Горько молодым, трижды будьте счастливы, дети мои, слава Украине, друзья", "Наконец Вы сказали! Счастья вам, победы, любви и признания во всем мире. Вы так этого заслуживаете...".

Напомним, дочь Мартыновской из "Мастер Шеф" показала, как занимается спортом

Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о встрече с Ярославским

А еще Politeka писала, что Мартыновская и Ярославский из "Мастер Шеф" вместе засветились в Париже