Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, але ця цифра зовсім не вкладається в голові, оскільки зірка виглядає значно молодшою за свої роки. Причому Шерон робить це і без пластики, віддаючи перевагу правильному догляду за собою.
Вчора вночі відбувся модний показ Dolce & Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023, який Стоун відвідала вже традиційно. Вона є шанувальницею модного будинку, тому одразу обрала епатажне вбрання для появи на публіці.
Актриса прибула на червону доріжку перед показом у ефектному вбранні, що складається з корсетного топа-бюстьє, виконаного із золотої тканини та бірюзових штанів з довгим шлейфом із квітковим принтом. Доповнила образ Шерон золотими туфлями-човниками та прикрасами.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Дзідзьо нарвався на жорстку критику через фото з Федишин та Пономарьовим: "Не нервуйте народ!"
Розплата не забарилася: у Києві любителька путіна накинулася на дітей, які допомагали ЗСУ
Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, з'явилася реакція на нове відео з Крутоголовом: "Люди пам'ятають, що ви..."
Нові штрафи запроваджуються в Україні вже з понеділка: що буде заборонено
«Який неймовірний досвід. Ти виглядаєш божественно; Ходімо з вами наступного разу 🙈😍; Приголомшливо 🤩 ❤️🙌; Ух ти!; Насолоджуйтесь чудовим відпочинком; Вау .... важко повірити, що це реально ... але ви там знімаєте це »- пишуть у мережі.
Нагадаємо, заплакана солістка KAZKA Олександра Заріцька поділилася трагічною звісткою з Харкова.
Як повідомляла Politeka, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
Також Politeka писала, що Ольга Сумська засвітилася у компанії новоспеченого "Холостяка": несподіване фото.