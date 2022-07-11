Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, так как звезда выглядит значительно моложе своих лет. Причем Шэрон делает это и без пластики, предпочитая правильный уход за собой.
Вчера ночью прошел модный показ Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023, который Стоун посетила уже традиционно. Она является поклонницей модного дома, поэтому сразу выбрала эпатажный наряд для появления на публике.
Актриса прибыла на красную дорожку перед показом в эффектном наряде, состоящем из корсетного топа-бюстье выполненном из золотой ткани и бирюзовых брюках с длинным шлейфом с цветочным принтом. Дополнила образ Шэрон золотыми туфлями-лодочками и украшениями.
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