Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, но эта цифра совершенно не укладывается в голове, так как звезда выглядит значительно моложе своих лет. Причем Шэрон делает это и без пластики, предпочитая правильный уход за собой.

Вчера ночью прошел модный показ Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023, который Стоун посетила уже традиционно. Она является поклонницей модного дома, поэтому сразу выбрала эпатажный наряд для появления на публике.

Актриса прибыла на красную дорожку перед показом в эффектном наряде, состоящем из корсетного топа-бюстье выполненном из золотой ткани и бирюзовых брюках с длинным шлейфом с цветочным принтом. Дополнила образ Шэрон золотыми туфлями-лодочками и украшениями.

«Какой невероятный опыт. Ты выглядишь божественно; Пойдем с вами в следующий раз 🙈😍; Потрясающе 🤩 ❤️🙌; Ух ты!; Наслаждайтесь прекрасным отдыхом; Вау....трудно поверить, что это реально...но вы там снимаете это» - пишут в сети.

Напомним, заплаканная солистка KAZKA Александра Зарицкая поделилась трагическим известием из Харькова.

Как сообщала Politeka, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Также Politeka писала, что Ольга Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.