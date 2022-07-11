Як пише Politeka.net , Володимир Дантес – відомий український співак. Зірка був у стосунках понад 10 років із Надією Дорофєєвою. Але після початку війни пара заявила, що більше не разом. У цей же час заявили про розлучення ресторатори Михайло та Даша Кацуріни, друзі Володимира та Наді. Як виявилось, Надя пішла до Михайла і вже встигла злітати з ним до Барселони. Після Дорофєєва офіційно підтвердила, що тепер разом із Кацуріним. У цей час Дантес часто гуляє з Дашею. А на нових кадрах в Інстаграм Володимир вирішив показати, як репетирує.

"І ось уже повторюю у готелі пісні", - написав Дантес.

А наступного сторіс Володимир уже поділився своєю тривогою.

"Дуже незвично - літаки над головою. Лякає звук і здається, що зараз розпочнеться атака", - написав Дантес.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес засвітився на сніданку з колишньою дружиною Кацуріна, до якого пішла Надя.

Також Politeka повідомляла, що Дантес після розриву з Дорофєєвою заспівав дивовижну пісню про кохання.

А ще Politeka писала, що Дорофєєва, яка пішла до Кацуріна, зворушливо звернулася до екс-чоловіка Дантеса



