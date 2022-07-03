Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда был в отношениях с Надей Дорофеевой более 10 лет. Пара дружила с семьей Кацуриных - Мишей и Дашей. Они тоже решили развестись, после чего Миша и Надя засветились вместе в Барселоне. А через некоторое время Дорофеева объявила, что она вместе с Кацуриным.

Дантес решил не отставать и теперь часто проводит время с Дашей. Владимир неоднократно показывал, как гуляет с Кацуриной по Киеву, а также трогательно проводил на поезд.

А в этот раз Дантес поделился фотографией своего завтрака. Как оказалось, утреннюю трапезу Владимир решил провести вместе с Дашей.

"Мой завтрак", - написал Владимир, показывая свою тарелку.

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"Завтрак Даши Кацуриной", - показал Дантес, демонстрируя четыре блюда.

Владимир Дантес

Напомним, Дантес и Барских на своих первых кастингах растопили сердца украинцев

А еще Politeka писала, что Дантес после разрыва с Дорофеевой спел удивительную песню о любви, видео

Также Politeka сообщала, что Дорофеева, которая ушла к Кацурину, трогательно обратилась к экс-мужу Дантесу