Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский артист. Звезда был в отношениях с Надей Дорофеевой более 10 лет. Пара дружила с семьей Кацуриных - Мишей и Дашей. Они тоже решили развестись, после чего Миша и Надя засветились вместе в Барселоне. А через некоторое время Дорофеева объявила, что она вместе с Кацуриным.
Дантес решил не отставать и теперь часто проводит время с Дашей. Владимир неоднократно показывал, как гуляет с Кацуриной по Киеву, а также трогательно проводил на поезд.
А в этот раз Дантес поделился фотографией своего завтрака. Как оказалось, утреннюю трапезу Владимир решил провести вместе с Дашей.
"Мой завтрак", - написал Владимир, показывая свою тарелку.
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"Завтрак Даши Кацуриной", - показал Дантес, демонстрируя четыре блюда.
Напомним, Дантес и Барских на своих первых кастингах растопили сердца украинцев
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