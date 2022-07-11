Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец. Звезда был в отношениях более 10 лет с Надей Дорофеевой. Но после начала войны пара заявила, что больше не вместе. В это же время заявили о разводе рестораторы Михаил и Даша Кацурины, друзья Владимира и Нади. Как оказалось, Надя ушла к Михаилу и уже успела слетать с ним в Барселону. После Дорофеева официально подтвердила, что теперь вместе с Кацуриным. В это время Дантес довольно часто гуляет с Дашей. А на новых кадрах в Инстаграм Владимир решил показать, как репетирует.

"И вот уже повторяю в отеле песни", - написал Дантес.

А на следующем сторис Владимир уже поделился своей тревогой.

"Очень непривычно - самолеты над головой. Пугает звук и кажется, что сейчас начнется атака", - написал Дантес.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес засветился на завтраке с бывшей женой Кацурина, к которому ушла Надя

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