Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес, который недавно расстался с женой Надей Дорофеевой после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. с начала войны русскоговорящий Вова полностью перешел на украинский язык и теперь представил фанатам новую трогательную песню о любви на украинском языке.

В коротком ролике Владимир снял на видео, как под гитару очень милое и даже нежно исполняет свою драматическую песню. Выглядит он при этом соответственно. В этом романтичном Дантесе сложного узнать такого задорного и немного дерзкого артиста.

В подписи к публикации Владимир написал: "У нас никто не может отнять свободу, свободу и любовь! В самые темные времена не хочется быть наедине, есть нереальное желание быть с тем/той, с кем ты будешь улыбаться, для кого жить. Да, много семей/пар сейчас в разных городах, странах. Но все, как и я, ждут, когда можно встретить их из поезда, чтобы наконец обняться. Эту песню писал, когда мне было очень сложно, но я продолжал верить, что дальше будет только лучше. Так оно и вышло.

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