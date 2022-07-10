Іванна Сасанчина у своєму Інстаграмі вирішила показати, як вони всією родиною ходять до церкви і моляться. При цьому вбрання дівчини викликало типову суперечку в мережі та спровокувало розбірки серед шанувальників.

Для прогулянки з дитиною та молодим чоловіком Ганна обрала ніжно-рожевий костюм брюки, в якому потім і з'явилася в церкві. Деяким жінкам це не сподобалося.

«А ви ходите до церкви? Нагадую, не забувайте молитися за наших захисників 🙏🏻 і за всіх людей 🙏🏻» - пише Іванка.

У мережі відповідають: «Дуже хороші 🔥; Ви тільки для фото туди ходите! Милі такі 😍; До церкви ходять у хустці та у спідниці 👏; яка різниця, людина йде до Бога, а не щоб йому вказували на що дивуватися; Ви вважаєте, що вона цього не знала? Правильно ви кажете, це її вибір, вона його, очевидно, зробила, коли одяглася як зручно; і тут все мудрі 😂хто ходить як хоче як зручно ❤️Дивлюся на всі коментарі, сором, що ви люди такі злі?».

Раніше ми писали, молодий батько розбурхав мережу зав'ялення про одруження і відразу отримав безліч різких реакцій. При цьому після заяв про вагітність Іванни у мережі почали ще більше засуджувати молоду сім'ю.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська розповіла про особливий день.

Як повідомляла Politeka, Данилко в компанії" мами Сердючки " спантеличив виглядом.

Також Politeka писала, що Женька з" Сватів " засвітила нову татушку у себе на руці, несподівані кадри.