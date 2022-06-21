Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис кадры, на которых рассказала об особенном дне – дне летнего солнцестояния.
В новых сторис Оля показала, как она выглядит утром – без макияжа и гламурных образов. Перед камерой звезда появилась в легком платьице на бретельках, которое напоминает ночную рубашку, ее волосы небрежно растрепаны.
"Доброе утро. Сегодня особенный день", - подписала сторис Цибульская. А на видео рассказала о дне летнего солнцестояния.
"Сегодня день летнего солнцестояния. Говорят, нужно загадывать желания, записывать их куда-то, и мечтать очень смело. Наши предки в это верили, и все сбывалось. Первое желание у нас у всех одинаковое, а дальше подумайте про себя, это очень важно", - рассказала Оля.
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Также она расписала в сторис о давних традициях гаданий на день летнего солнцестояния.
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