Андрей Данилко показал, как готовится к концерту в Европе со своей коллегой и подругой Инной Белоконь.

Как пишет Politeka.net, артист поделился в своем Инстаграм новыми кадрами. 21 июня Данилко в образе Верки Сердючки принял участие в благотворительном концерте в поддержку Украины, который прошел в Амстердаме.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал несколько фото, сделанных перед выступлением. На одном из них Данилко стоял на фоне машины скорой со своей подругой и сценической «мамой» Инной Белоконь.

Артисты были одеты в повседневную черную одежду, а образ Данилко дополняли фирменная черная кепка и маска на подбородке.

Еще на одном снимке Андрей показал свою команду перед выступлением.

«Возле гримерки», - подписал кадры Данилко.

Поклонники Сердючки не смогли пройти мимо.

«Привет из Донецка. Слава Украине!», «Я извиняюсь, но зачем на вас всегда маска? Эпидемия вроде закончилась?», «Снимайте уже маску с подбородка», «Андрей – это часть украинской культуры и истории», «Верунчик, давай в отрыв ! Жарь тута усё!», «Пророческая и песня, и номер "Геть з України", Андрей - пророк!», «Да снимите вы уже эту маску, не актуально», - пишут люди.

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