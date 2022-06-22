Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, что у нее появилось на руке, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - украинская актриса театра и кино. Звезда прославилась благодаря съемкам в сериале "Сваты", где играла роль Евгении Ковалевой. После начала войны актриса призналась, что только двое российских коллег поддержали украинцев, а остальные просто молчали. Не забывает актриса и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кошмал опубликовала кадры, на которых показала татушку, которую решила себе сделать на руке. Звезда повернулась плечом, готовять убрать бумажку, с которой наносился временный рисунок.

"Большинство проголосовали за птичку", - написала Анна.

На втором фото Кошмал уже была без бумажки и показывала рисунок. На руке была изображена птичка в украинских цветах.

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