Иванна Сасанчина в своем Инстаграм решила показать, как они всей семьей ходят в церковь и молятся. При этом наряд девушки вызвал типичный спор в сети и спровоцировал разборки среди поклонников.

Для прогулки с ребенком и молодым супругом Анна выбрала нежно-розовый брючный костюм, в котором после и появилась в церкви. Некоторым женщинам это не понравилось.

«А вы ходите в церковь? Напоминаю, не забывайте молиться о наших защитниках 🙏🏻 и о всех людях 🙏🏻» - пишет Иванка.

В сети отвечают: «Очень хорошие🔥; Вы только для фото туда ходите!; Милые такие😍; В церковь ходят в платке и в юбке 👏; какая разница, человек идет к Богу, а не чтобы ему указывали во что удивляться; Вы думаете, что она этого не знала? Правильно вы говорите, это ее выбор, она его очевидно сделала, когда оделась как удобно; и здесь все мудрые 😂кто ходит как хочет как удобно ❤️Смотрю на все комментарии, стыд, что вы люди такие злые?».

Ранее мы писали, молодой отец взбудоражил сеть завялением о женитьбе и сразу получил множество резких реакций. При этом после заявлений о беременности Иванны в сети стали еще больше осуждать молодую семью.

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