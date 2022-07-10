Иванна Сасанчина в своем Инстаграм решила показать, как они всей семьей ходят в церковь и молятся. При этом наряд девушки вызвал типичный спор в сети и спровоцировал разборки среди поклонников.
Для прогулки с ребенком и молодым супругом Анна выбрала нежно-розовый брючный костюм, в котором после и появилась в церкви. Некоторым женщинам это не понравилось.
«А вы ходите в церковь? Напоминаю, не забывайте молиться о наших защитниках 🙏🏻 и о всех людях 🙏🏻» - пишет Иванка.
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В сети отвечают: «Очень хорошие🔥; Вы только для фото туда ходите!; Милые такие😍; В церковь ходят в платке и в юбке 👏; какая разница, человек идет к Богу, а не чтобы ему указывали во что удивляться; Вы думаете, что она этого не знала? Правильно вы говорите, это ее выбор, она его очевидно сделала, когда оделась как удобно; и здесь все мудрые 😂кто ходит как хочет как удобно ❤️Смотрю на все комментарии, стыд, что вы люди такие злые?».
Ранее мы писали, молодой отец взбудоражил сеть завялением о женитьбе и сразу получил множество резких реакций. При этом после заявлений о беременности Иванны в сети стали еще больше осуждать молодую семью.
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