Популярні у всьому світі рокери з італійського гурту Måneskin під час свого нового концерту чітко висловили ставлення до путіна та розв'язаної ним війни.

Кадри виступу музикантів у Римі миттєво розлетілися у мережі. Артисти вирішили висловити свою активну позицію, виступаючи у столиці своєї рідної Італії 9 липня. Група виконувала свою пісню Gasoline, коли її соліст Даміано Давид вирішив прямо зі сцени послати президента Росії володимира Путіна на три літери.

Виконавець також «послав» усіх, хто не згоден із озвученою ним антивоєнною позицією.

«Fuck putin! Fuck war! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз озвучив», - звернувся до людей зі сцени Даміано.

Варто зазначити, що Måneskin вже неодноразово висловлював підтримку Україні. Зокрема у кліпі на пісню Gasoline музиканти показали трагічні кадри звірств росіян проти українського народу. Музиканти закликали людей допомагати українським біженцям.

Також гурт вирішив скасувати свої концерти в Москві та Санкт-Петербурзі, наголосивши, що артисти солідарні з українським народом.

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