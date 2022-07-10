Популярные во всем мире рокеры из итальянской группы Måneskin во время своего нового концерта четко выразили отношение к путину и развязанной им войне.

Кадры выступления музыкантов в Риме мгновенно разлетелись в сети. Артисты решили выразить свою активную позицию, выступая в столице своей родной Италии 9 июля. Группа исполняла свою песню Gasoline, когда ее солист Дамиано Давид решил прямо со сцены послать президента рф владимира путина на три буквы.

Исполнитель также «послал» всех, кто не согласен с озвученной им антивоенной позицией.

«Fuck putin! Fuck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил», - обратился к людям со сцены Дамиано.

Стоит отметить, что Måneskin уже неоднократно выражали поддержку Украине. В частности, в клипе на песню Gasoline музыканты показали трагические кадры зверств россиян против украинского народа. Музыканты призывали людей помогать украинским беженцам.

Также группа решила отменить свою концерты в Москве и Санкт-Петербурге, подчеркнув, что артисты солидарны с украинским народом.

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