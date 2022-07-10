Кадры выступления музыкантов в Риме мгновенно разлетелись в сети. Артисты решили выразить свою активную позицию, выступая в столице своей родной Италии 9 июля. Группа исполняла свою песню Gasoline, когда ее солист Дамиано Давид решил прямо со сцены послать президента рф владимира путина на три буквы.
Исполнитель также «послал» всех, кто не согласен с озвученной им антивоенной позицией.
«Fuck putin! Fuck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил», - обратился к людям со сцены Дамиано.
Стоит отметить, что Måneskin уже неоднократно выражали поддержку Украине. В частности, в клипе на песню Gasoline музыканты показали трагические кадры зверств россиян против украинского народа. Музыканты призывали людей помогать украинским беженцам.
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Также группа решила отменить свою концерты в Москве и Санкт-Петербурге, подчеркнув, что артисты солидарны с украинским народом.
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