Украинский певец DZIDZIO (Михаил Хома) анонсировал ряд благотворительных концертов в Испании и Чехии и разместил на своей странице в Instagram совместное фото с Александром Пономаревым и Ириной Федишин, из-за чего нарвался на жесткую критику со стороны поклонников.
После скандала с оцениванием "Евровидения"-2022, когда жюри, в составе которого была и Ирина Федишин, поставило Польше 0 баллов, а также после нетолерантного заявления певицы о ЛГБТ, украинцы не очень рады видеть ее и выразили свое отношение в комментариях к посту Дзидзьо:
"Кто-то на этом фото лишний";
"Не нервируйте народ! Зачем вам эта федишинка?";
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"Вижу Федишин - не иду на концерт! Средства, за которые должен был быть куплен билет, полетят в фонд Притулы. Привет от поляков этому ничтожеству посередине!";
"мда...хоть девка и выехала из села, но село осталось в девке!🤔";
"Федишин отправьте куда-нибудь, а то ее долоньки всех посетителей распугают";
"После голосования на Евровидении у меня и всех моих знакомых отношение к этой работнице ртом изменилось!!!";
"Имейте достоинство, Михаил, то с Кошевым, теперь с этой убогой, неужели и Вы за Пономаревым - каждый раз на ступеньку вниз. Смех. Не теряйте уважения у людей, не стоит".
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