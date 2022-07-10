Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица, а Маша Ефросинина - телеведущая, которая вместе с коллегой и подругой часто устраивает специальные съемки для шоу "Взрослые девочки". Более того, звезды стали больше общаться после того, как обе выехали с детьми заграницу.
Сейчас Полякова вернулась домой спустя четыре месяца и сразу увиделась с коллегами и подругами - Дашей Астафьевой и Соней Плакидюк. Звезды поспешили провести дружескую вечеринку для своих.
Маша Ефросинина также показала, как теперь выглядит ее "вечеринка":
"Субботняя вечеринка с подружками" - пишет Мария под скриншотом из их видеозсвязи. Отметим, Мария продолжает поддерживать фонд помощи украинцев и рассказывать о том, как изменилась ее жизнь.
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Ранее мы писали, отказ Поляковой и Ефросининой говорить на украинском языке взбесил поклонников, которые ожидали выпуска.
"Ви привыкли к нам, не подбирающим слова, фантанирующим, у нас своя химия. Это касается того, почему нам легче писать выпуски «Взрослых девочек» не русском языке. Потому что мы до этого, да, действительно, все время говорили по-русски - и дома, и между собой. Мы хотим говорить по-украински, мы учим язык, мы все для этого делаем. Но чтобы в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится", - сообщили звезды.
Напомним, Ефросинина за границей растрогала откровением
А еще Politeka сообщала, что Ефросинина показала, почему ненавидят русских в Европе
Также Politeka писала, что Ефросинина получила ценный совет для себя и Украины от Нобелевского лауреата