Українська актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, продовжує активно вести соціальні мережі та розповідає про себе в Інстаграм. Також Ганна любить ділитися розповідями про себе, показувати свої моменти з буднів із дітьми та роботи.
Цього разу Саліванчук вирішила підняти шанувальницям настрій та відповіла на запитання про себе, розкриваючи трохи особистої інформації.
Ганна розповіла, що насправді в їжі не обмежує себе, харчується тим, що подобається, просто потроху. Також Саліванчук відповіла, як можна пережити розлучення. На її думку, насамперед жінка має полюбити себе.
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Не обійшлося і без поради дня: «Настрій піднімається так. Почніть із себе» - пише Ганна під кадрами.
Також Ганна розмістила відеонарізку своїх тренувань прямо у парку та похвалилася формою. Саліванчук займається разом із тренером та використовує мінімальну кількість спортивного інвентарю: лише килимок, пара гантель та скакалка.
"Друзі, зараз ми всі постійно знаходимося у напрузі, негативі та стресі. Нам потрібно витягувати себе з цього стану. Активний спорт допоможе зняти блоки та затискачі в тілі, звільнитися від болю та стресу, який ми отримуємо щодня, спостерігаючи за жахом, який відбувається у нашій країні", - пише актриса.
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
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