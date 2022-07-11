Українська актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, продовжує активно вести соціальні мережі та розповідає про себе в Інстаграм. Також Ганна любить ділитися розповідями про себе, показувати свої моменти з буднів із дітьми та роботи.

Цього разу Саліванчук вирішила підняти шанувальницям настрій та відповіла на запитання про себе, розкриваючи трохи особистої інформації.

Ганна розповіла, що насправді в їжі не обмежує себе, харчується тим, що подобається, просто потроху. Також Саліванчук відповіла, як можна пережити розлучення. На її думку, насамперед жінка має полюбити себе.

Не обійшлося і без поради дня: «Настрій піднімається так. Почніть із себе» - пише Ганна під кадрами.

Також Ганна розмістила відеонарізку своїх тренувань прямо у парку та похвалилася формою. Саліванчук займається разом із тренером та використовує мінімальну кількість спортивного інвентарю: лише килимок, пара гантель та скакалка.

"Друзі, зараз ми всі постійно знаходимося у напрузі, негативі та стресі. Нам потрібно витягувати себе з цього стану. Активний спорт допоможе зняти блоки та затискачі в тілі, звільнитися від болю та стресу, який ми отримуємо щодня, спостерігаючи за жахом, який відбувається у нашій країні", - пише актриса.

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